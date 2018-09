Deposito armi e droga a San Giorgio

Catania . In casa di un pluripregiudicato il cane Vite conduce gli agenti in un piccolo vano ricavato dietro al frigorifero: all’interno cocaina, marijuana, hashish e un arsenale. FOTO

CATANIA – Scoperto un deposito di armi e droga nel quartiere San Giorgio a Catania: in manette è finito il pluripregiudicato Rosario Zagame, di 46 anni. Zagame è stato notato ieri sera dall’equipaggio di una volante della polizia che lo ha incrociato in via Santa Maria delle Salette, nel rione San Cristoforo. Il pregiudicato, noto agli agenti, alla vista della pattuglia ha allungato il passo, come se volesse evitare di essere fermato.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di banconote in contanti per un ammontare di 2.470 euro, sulle quali non ha saputo dare spiegazioni, dimostrandosi al contrario in imbarazzo e nervoso.

Gli agenti coadiuvati da unità cinofile, con il cane “Vite” si sono introdotti in casa di Zagame, nel rione San Giorgio: il cane antidroga, arrivato in cucina, ha immediatamente puntato il frigorifero, segnalando con insistenza la presenza di droga.

Gli agenti, dopo aver controllato all’interno dell’elettrodomestico, non hanno rilevato niente di anormale. Vista l’insistenza dell’animale, gli operatori, osservando bene l’alloggio in cui il congelatore era incassato, hanno notato una intercapedine ricavata dietro al mobile.

Inoltre, i poliziotti si sono accorti che l’elettrodomestico era montato su dei binari che consentivano di farlo scorrere e quindi di estrarlo. Sulla parete del retro del mobile è apparso un foro di circa 60 cm che conduceva all’interno di un piccolo vano, di circa un metro e mezzo per due, dove era nascosto un 1,6 kg di cocaina, di cui 600 grammi suddivisi in confezioni di cellophane e un chilogrammo in un singolo panetto con impresso il logo Prada.

Inoltre, sono stati trovati 1,6 kg di marijuana, 57 kg di hashish suddivisi in svariati panetti, un revolver calibro 38 special; un fucile a canne mozze con matricola abrasa; una mitraglietta silenziata e con matricola abrasa, munizioni di vario tipo e un giubbotto antiproiettile. Il valore della droga sequestrata è stimabile in oltre 700.000 euro.