Coltivava 50 piante di marijuana

Biancavilla . Trovata dai carabinieri anche droga già essiccata pronta per essere messa in vendita: trentenne in manette

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un trentenne per coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di droga. I militari, giunti in un fondo agricolo di contrada San Giovanni, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a curare una piantagione di canapa indiana composta da circa 50 piante, di varia metratura, dotata di un moderno impianto di irrigazione.

Nascosti all’interno di un casolare, hanno trovato tre barattoli in vetro contenenti complessivamente circa 1,5 kg di marijuana, già essiccata e pronta per essere dosata e posta in vendita, oltre a diverso materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da piazzare al dettaglio.