Sepsi, riconoscerla salva la vita

I numeri della sepsi continuano a essere drammatici ma riconoscerla può salvare tante vite. Al policlinico Vittorio Emanuele, ad esempio, si è passati negli ultimi tre anni (dal 2015 al 2017) dalla diagnosi di 105 casi a 203 e poi a 205. La mortalità è elevata (41, 68 e 77, nell’ordine di anni, i decessi) ma l’aspetto positivo è proprio la diagnosi precoce e il trattamento immediato.

I dati sono stati riferiti da Vincenzo Parrinello, direttore della Uo Qualità e Rischio clinico del policlinico catanese. Per mantenere elevata l’attenzione degli operatori sanitari, del management sanitario e delle istituzioni sulla sepsi e per ridurne la mortalità il 13 settembre è stato, infatti, istituito in tutto il mondo il “World Sepsis Day”, un’iniziativa della Global Sepsis Alliance a cui ha aderito anche quest’anno la città di Catania con un convegno dal titolo “La sepsi: come, dove e quando”, che si è svolto nell’aula magna del policlinico.

Sono intervenuti in apertura il rettore Francesco Basile, il consulente per i rapporti con i sindacati e le società scientifiche dell’assessorato regionale della Salute Pino Liberti, l’assessore comunale alla Sanità Giuseppe Arcidiacono, il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Giammanco, la risk manager dell’AO Cannizzaro Anna Maria Longhitano, il risk manager dell’Asp di Catania Emilia Fisicaro, il commissario del policlinico Giampiero Bonaccorsi e il risk manager dell’Arnas Garibaldi Anna Colombo.

Particolarmente intenso il momento in cui sono intervenuti in videoconferenza, parte in registrata e parte dal vivo, Melissa Mead e Davide Morana. La prima nel 2014 ha perso il figlio William di appena un anno a causa della sepsi e da allora è ambasciatrice della campagna “Una mamma senza un figlio / A mother without a child”, promossa dalla UK Sepsis Trust con il Ministero della Salute e con Public Health England.

“Come un batterio può cambiarti la vita in poche ore” è stato invece il titolo del video intervento di Davide Morana, un ventiquattrenne palermitano, sportivo, residente in Spagna. A febbraio del 2018 a causa di una sepsi meningococcica ha subito l’amputazione degli arti. In Italia difficilmente avrebbero trovato loro figlio vivo.

Molto interessanti gli interventi scientifici con cui sono state presentate le linee guida per la sepsi, i criteri per il tempestivo riconoscimento, le raccomandazioni della Società italiana Medicina d’Emergenza – Urgenza (Simeu), la terapia antibiotica e una serie di casi clinici.

All’incontro erano associate altre due iniziative di sensibilizzazione sulla sepsi: un torneo di basket promosso da un gruppo di medici specializzandi negli impianti sportivi del Cus e che ha visto impegnate quattro squadre (Cus Catania, Sport Club Gravina, San Luigi Acireale e Mens Sana Mascalucia) e l’assegnazione di tre premi da 300 euro ciascuno per l’acquisto di libri e riviste scientifiche e per la realizzazione di altrettanti poster sul tema della sepsi.