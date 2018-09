La rapinatrice evade per vedere il papa

MESSINA – Una 35enne messinese è scappata dai domiciliari per vedere il papa a Palermo. Sabato mattina Annamaria Margareci, arrestata a luglio per tentata rapina e ad agosto per evasione, non è stata trovata a casa dalla polizia.

Ai familiari ha detto di avere un regolare permesso per allontanarsi. E’ stata rintracciata dagli agenti della polizia ferroviaria a bordo del treno che da Palermo l’avrebbe riportata a Messina. Ai poliziotti che le hanno chiesto il perché avesse violato gli arresti domiciliari ha risposto che desiderava vedere e incontrare il Santo Padre in visita a Palermo.