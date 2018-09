Furto in casa di un’anziana: tre arresti

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato Giovanni Basile, 23 anni, Alessandro Caponetto, 20 anni, e un 23enne per furto in appartamento.

Ieri sera, in casa di un’anziana in quel momento assente, è scattato l’allarme collegato al numero mobile del figlio. Quest’ultimo, ricevuta la segnalazione, ha telefonato in caserma a Zafferana Etnea avvertendo i militari dell’accaduto.

La pattuglia, mentre stava per raggiungere il luogo del furto, ha incrociato una Peugeot 106 con a bordo tre persone. Il conducente, alla vista dei carabinieri, ha accelerato bruscamente fuggendo via.

Dopo un concitato inseguimento terminato in piazza Giovanni XXIII, i tre sono stati bloccati. Perquisendo l’auto, i militari hanno trovato l’intera refurtiva, diversi monili in oro e argento, due grossi cacciaviti utilizzati per forzare una delle finestre dell’appartamento.

La refurtiva è stata restituita alla proprietaria mentre Basile e Caponetto sono stati trasferiti al carcere di Catania Piazza Lanza. Per il terzo complice arresti domiciliari in attesa della direttissima.