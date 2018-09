Marijuana nascosta nella bambola

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 18enne Salvatore Furnari per spaccio di droga.

Obbligato dal 6 luglio scorso a rimanere in casa, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale dei Minorenni di Catania, in seguito a un arresto sempre per droga nell’ambito dell’operazione “Bivio”, nascondeva in casa, all’interno di una bambola di pezza, 16 dosi di marijuana pronte per essere piazzate.

A insospettire i militari l’eccessivo viavai di giovani dalla casa di Furnari che li ha indotti a monitorarne i movimenti fino a quando hanno deciso di entrare e perquisirla.