Afrobar, botto finale con Fabri Fibra

CATANIA – Dopo i successi di una stagione estiva dai numeri stellari arriva la consacrazione: Fabri Fibra sceglie il party 095 Hotline per il live in Sicilia e il pubblico catanese ringrazia. Con la presenza del più amato e discusso rapper italiano, artista ruvido e spesso sopra le righe, autore di hit come “Applausi per Fibra”, “Rap Futuristico”, “Tranne Te”, “Bugiardo” e ancora “Fenomeno”, “Stavo pensando a te”, “Pamplona”, la festa 095 Hotline si conferma nuovo punto di riferimento per il clubbing alternativo in Sicilia.

“Abbiamo iniziato con una festa per duecento persone e ci siamo ritrovati a gestire eventi con oltre tremila presenze – spiega Antonio Zamparelli, fondatore e organizzatore di 095 Hotline – abbiamo così creato una vera e propria struttura attorno alle nostre feste e possiamo dire di aver dato vita ad un vero e proprio movimento culturale che ruota attorno alla musica hip/hop. Siamo stati i primi a parlare di trap, a suonare la trap, ad ospitare gli artisti di punta della scena trap quando ancora erano sconosciuti e undergroung. Ed oggi la musica trap è quasi diventata mainstream anche in Italia. In un certo senso abbiamo alimentato anche la scena locale”.

Un movimento musicale diventato così imponente da dover fare i conti con gli spazi e così nella summer edition, 095 Hotline si trasforma in East Cost Music Fest e fa base fissa sulla spiaggia dell’Afrobar di Catania, alla Plaia, dove sabato prossimo arriverà anche Fibra.

“E’ un onore per noi ospitare un artista pazzesco, che si è costruito da solo, rima dopo rima, quando ancora la scena rap in Italia era considerata in secondo piano – dice Salvo Micieli, fondatore e organizzatore di 095 Hotline – Fabri Fibra è uno di quelli che non ha peli sulla lingua e allo stesso tempo mette d’accordo genitori e figli. Questa estate lo abbiamo sentito nel featuring con Carl Brave e Francesca Michielin, “Fotografia”, ma quella di sabato sarà occasione per cantare insieme a lui i più grandi successi del 2017: “Fenomeno” (certificato doppio platino da Fimi/Gfk Italia), “Stavo Pensando a te” (certificato doppio platino da Fimi/Gfk Italia) e “Pamplona” (feat. Thegiornalisti)”.

“Ghali, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Dark Polo Gang, Noyz Narcos, Enzo Dong, Roshelle sono solo alcuni degli artisti ospitati in questi anni dai ragazzi di 095 Hotline e la prossima stagione promette già grandi nomi. “Stiamo lavorando al cartellone invernale – confermano Zamparelli e Micieli – e siamo felici di poter dire che ci sono in ballo grossi artisti. Inizieremo il 27 ottobre”.

Per acquistare il biglietto online per Fabri Fibra: pagina Facebook di 095 – hotlinbling. In alto troverete un tasto “acquista ora” che vi porterà direttamente nella pagina per comprare il biglietto.