ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha arrestato il 36enne Giuseppe Marcellino per droga e detenzione abusiva di munizioni. Ieri notte gli agenti lo hanno notato in centro in atteggiamento sospetto e lo hanno fermato. Il giovane si è subito dimostrato agitato e nervoso: addosso aveva 8 buste di cellophane con la marijuana. A casa, nascoste, teneva altre 3 buste con la droga, mentre in una veranda, in fase di essiccazione e attaccate ai rami, c’erano infiorescenze di cannabis. Infine all’interno di una credenza e in un cassetto della camera da letto sono saltate fuori decine di cartucce.