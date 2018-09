Catania, rissa in un’area di servizio di via Passo Gravina

CATANIA – Picchiano un automobilista che gli aveva chiesto di spostare le auto che gli bloccavano l’uscita dal parcheggio. La ha indagato in stato di libertà due individui di 35 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, per lesioni gravi e minacce in concorso e, per aver agito per futili motivi ai danni di un’altra persona.

La vicenda accaduta e denunciata nei giorni scorsi è stata ricostruita nei dettagli dagli agenti del commissariato Borgo Ognina.

I fatti sono accaduti all’interno di un’area di servizio di via Passo Gravina.

La vittima, notando due autovetture che ne impedivano l’uscita, avrebbe chiesto ai proprietari di spostare le macchine, ma i due, ancora a bordo con le rispettive famiglie tra cui figli minori, infastiditi dalla richiesta, sono scesi dalle rispettive auto offendendo e aggredendo anche fisicamente il malcapitato, che ha riportato fratture multiple e un trauma cranico (con una prognosi di 30 giorni). Notando che l’uomo stava riprendendo la scena e i numeri di targa delle auto con il telefonino e non contenti della precedente aggressione, i due hanno continuato a picchiare la vittima minacciandola di morte, qualificandosi come “mafiosi” e apostrofando come “sbirro e carabiniere” l’uomo che si sarebbe servito dei video per denunciarli.

Dopo la vile aggressione i due pregiudicati si sono allontanati lasciando il poveretto per terra senza prestare soccorso. Rintracciati a seguito di accertamenti e riscontri investigativi eseguiti anche attraverso la banca dati in uso alle forze dell’ordine, i due cognati hanno confermato i fatti e i motivi del diverbio finito in rissa.