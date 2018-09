Quindicenne precipita e muore per un selfie

Cade dal tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni. Aveva scritto “La morte non ci fa paura”

MILANO – Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 30 metri all’interno di una condotta di aerazione, sul tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni (Milano). E’ accaduto ieri verso le 22.30.

L’adolescente si sarebbe arrampicato con tre amici sul tetto, usando le rampe esterne delle scale anti incendio, poi ha scavalcato alcune recinzioni per potersi immortalare in un selfie nel punto più alto del cinema multisala ‘Skyline’ interno all’ipermercato, ma è precipitato nel condotto di aerazione. “La morte non ci fa paura”, è uno dei post che il 15enne aveva scritto su Instagram.