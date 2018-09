‘Dammi 20 euru, cincu non m’abbastanu’: assale i genitori, fermato catanese

San Giovanni Galermo: chiede soldi per comprare la droga, poi va in escandescenze

CATANIA – Chiede ai genitori i soldi per la droga e dopo il rifiuto va in escandescenze. La polizia ha arrestato il 37enne catanese R. R. D. a San Giovanni Galermo, in seguito alla segnalazione di una violenta lite in famiglia ieri intorno alle 14.15.

Il giovane ha chiesto ripetutamente i soldi, quindi ha rovistato nelle stanze di tutta la casa, per poi insultare la madre e minacciarla: “’A nesciri i soddi! Dammi vinti euru, ca cincu non m’abbastunu! Su non nesci i soddi ta fazzu pavari, ti mettu a casa sutta e supra, ti distruggu tuttu” .

La madre ha ribadito di non avere denaro e il figlio, in preda alla rabbia, ha cominciato a lanciare contro i familiari oggetti e arredi causando diversi danni. Inoltre uscendo ha colpito ripetutamente con una sega in metallo il cofano dell’auto del padre. Durante la lite l’anziana nonna dell’arrestato, nel tentativo di calmare le parti in causa, ha riportato lesioni e fratture alle dita della mano destra.