Catania: esce dalla questura dopo la denuncia per un colpo in centro e viene subito pizzicato in un supermercato di corso Sicilia

CATANIA – Appena uscito dalla questura, dove era stato portato per il furto in un negozio del centro storico e denunciato, il pluripregiudicato catanese di 35 anni Gioele Alessio Cocco non ha perso tempo: è entrato nel supermercato Simply di corso Sicilia e ha cercato di portare via merce per 90 euro.

Il direttore però lo ha bloccato e ha chiamato la polizia. Così Cocco è stato portato al fresco, nel carcere di Piazza Lanza.