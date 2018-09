CATANIA – Un autobus dall’Amt di Catania, con a bordo il solo autista, rimasto illeso, ha preso fuoco stamattina in via Domenico Tempio, all’altezza del Faro Biscari. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo.

Il rogo del bus ha richiesto la chiusura temporanea della strada e generato lunghe file nel traffico stradale che sono state gestite dal personale della polizia locale, intervenuta sul posto.