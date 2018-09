Droga in macchina: spacciatore catanese arrestato a San Giovanni Galermo

CATANIA – Uno spacciatore catanese, il 31enne Giovanni Russo, è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni Galermo. I militari lo hanno riconosciuto e bloccato mentre percorreva in auto la via Sebastiano Catania.

In macchina hanno trovato e sequestrato una decina di dosi di cocaina pronte a essere piazzate, presumibilmente nella vicina via Capo Passero, una delle strade più proficue per gli interessi economici della criminalità organizzata catanese.