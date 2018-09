CATANIA – Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato il 27enne Gaetano Giuseppe Camelia per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana. In un terrazzino in uso all’uomo, che era agli arresti domiciliari, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 11 piante di cannabis indica alte tra 7 ed i 90, tre dosi della stessa droga ed un tritaerba. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Caltagirone.