Siracusa, discarica abusiva con amianto

SIRACUSA – Le Fiamme Gialle di Siracusa hanno sottoposto a sequestro un’area destinata allo stoccaggio abusivo di materiale di risulta, elettrodomestici usati ed eternit. Si tratta di una superficie complessiva di oltre 1.000 mq adiacente al tratto autostradale Avola-Noto, nella quale sono stati trovati più di una tonnellata di rifiuti speciali, tra i quali oltre cinque quintali di amianto.

Il materiale abbandonato direttamente su terreno a cielo aperto è potenzialmente pericoloso per il rischio d’infiltrazioni di sostanze nocive nel terreno, con conseguente inquinamento del sottosuolo.

Inoltre l’amianto è stato ritrovato in molti punti esfoliato e volatile, non cautelato in alcun modo ed esposto agli agenti atmosferici, con conseguente rischio di dispersione, sia

nel terreno sia nell’atmosfera.