Sortino, ritornano le giornate “Gluten free”

di Nuccio Sciacca – Manifestazione dedicata a come vivere in salute con la celiachia

Il 15 e il 16 settembre prossimi, per il secondo anno consecutivo, piazza Verga a Sortino farà da scenario a una manifestazione dedicata al mondo della celiachia organizzata dalla Cna in partnership con il Comune di Sortino, l’Asp di Siracusa, Federfarma e l’Associazione Italiana Celiachia.

L’evento, denominato “Sortino Gluten Free Days”, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala riunioni della direzione generale dell’Asp di Siracusa presieduta dal direttore generale f.f. Anselmo Madeddu e dal sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, con la partecipazione del direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa Giuseppe Di Bella, del presidente di Federfarma Siracusa Salvatore Caruso, della vice presidente provinciale Cna Rosanna Magnano, del direttore dell’Unità operativa Sian dell’Azienda Lia Contrino e del responsabile Educazione alla Salute Alfonso Nicita, del direttore dell’Unità operativa Medicina interna dell’ospedale Avola-Noto Salvatore Italia, della responsabile del Centro Hub per la diagnosi e cura della Celiachia dell’Asp di Siracusa Sebastiana Malandrino e della referente provinciale AIC Miriam Forte.

Degustazioni, show cooking, stand gastronomici incontri tecnici e formativi dedicati agli operatori del settore alimentare e convegni caratterizzeranno il ricco programma della manifestazione che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente nazionale Cna Agroalimentare Mirko Della Vecchia. “Abbiamo voluto riproporre anche quest’anno l’iniziativa – ha spiegato il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato – che rientra nell’ambito del programma di educazione sanitaria e promozione della salute denominato “Spazio Cittadino”, per sensibilizzare il mondo della ristorazione e consentire alle persone celiache e a quelle intolleranti al glutine, attraverso incontri con operatori del settore e della sanità, di usufruire di un importante momento di formazione e di informazione sulla tematica affinché pazienti e familiari possano vivere meglio e più serenamente anche fuori casa la loro condizione. Sortino”.

Il direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu ha ringraziato il sindaco di Sortino per questa ulteriore dimostrazione di collaborazione tra istituzioni nonché i rappresentanti di Cna, Federfarma e Aic “poiché – ha detto – contribuiscono attivamente con queste importanti iniziative a sostenere il processo di educazione alla salute dell’Azienda e a informare pazienti, cittadini e operatori su tutti gli aspetti della patologia che l’Azienda affronta anche con il Sian per la formazione dei ristoratori e di tutti gli operatori del settore alimentare nonché con il centro Hub di riferimento per la celiachia per l’assistenza sanitaria ai pazienti e orientando verso corretti comportamenti e stili di vita”.

Nella location di piazza Verga, addobbata a festa per la coincidenza dei festeggiamenti alla patrona S. Sofia, la manifestazione aprirà con il saluto delle autorità cui farà seguito il convegno sul tema “Celiachia, vivere in salute” che vedrà relatore il direttore del reparto di Medicina interna dell’ospedale Avola-Noto, Salvatore Italia, sull’importanza della prevenzione delle patologie correlate alla celiachia e della corretta alimentazione come prevenzione primaria.

Quindi, l’apertura degli stand in piazza con degustazioni e assaggi con una nutrita partecipazione di aziende artigianali di produzione senza glutine, aziende leader del settore, realtà locali artigianali e grandi aziende riconosciute a livello nazionale. Domenica 16 gli stand saranno aperti dalle ore 10 fino alle 23 con due show cooking: il primo alle 13 con lo chef Marcello Ferrarini e il secondo alle 16.30 con la chef Laura Pennisi.

Sempre domenica mattina, grazie alla collaborazione tra Cna e il Sian dell’Asp di Siracusa, nei locali del Centro sociale di via Aldo Moro, con inizio alle ore 10, si terrà il corso gratuito di formazione per operatori del settore alimentare per la preparazione e somministrazione degli alimenti senza glutine, con la partecipazione del direttore del Sian Lia Contrino e della dirigente medico del Sian Maria Valvo per la parte teorica, della referente Aic Miriam Forte e del presidente nazionale Cna Agroalimentare Mirko Della Vecchia. Per la parte pratica parteciperà la chef Laura Pennisi.

Il presidente Federfarma Siracusa Salvatore Caruso, nel suo intervento, ha sottolineato la centralità del ruolo della farmacia nella distribuzione dei prodotti senza glutine: “Come esercizio di vicinato, distribuito capillarmente sul territorio, la farmacia – ha detto – è in grado di fornire un servizio personalizzato. Inoltre le competenze della categoria, permettono un monitoraggio del paziente e una consulenza qualificata sia dal punto di vista alimentare che per il mantenimento dello stato di benessere in genere”.

“Sono felice per l’occasione della due giorni Gluten Free di Sortino – ha affermato Miriam Forte referente Aic Sicilia di Siracusa – di esporre il progetto “Alimentazione fuori Casa” che nasce dall’esigenza di creare una catena di esercizi informati sulla celiachia che possano offrire un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. Prevediamo corsi di alta specializzazione, mettiamo a disposizione dei tutor, inseriamo le strutture online e all’interno di un’apposita app e tanto altro; con Afc riusciamo ad offrire il giusto risalto ad un’attività di ristorazione sempre e solo a beneficio dei celiaci”.

“Lo sforzo congiunto di Aic Sicilia e Sian sta producendo risultati confortanti in termini di informazione degli operatori del settore alimentare – ha dichiarato per l’occasione Giuseppina Costa, presidente regionale di Aic Sicilia -. Tuttavia, una volta ricevute le informazioni di base, noi auspichiamo che il ristoratore decida di specializzarsi nel gluten free entrando a far parte del nostro progetto Afc, dando così tutte le garanzie al celiaco di andare a mangiare fuori”.