Rapina alla tabaccheria di Mascali: preso

MASCALI (CATANIA) – I carabinieri di Mascali hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cinquantenne Gaetano Felice per la rapina del 16 giugno scorso in via della Scogliera a Catania: qualificandosi come agente di polizia, aveva sottratto una Fiat Punto a un povero pensionato catanese.

La stessa auto utilizzata per recarsi a Mascali, impugnare un grosso cacciavite e irrompere nella tabaccheria di via Orientale Sicula 59: sotto la minaccia dell’arma, ha costretto le due donne presenti nella tabaccheria a consegnargli l’incasso (3.200 euro) e svariate stecche di sigarette per poi, terminato il colpo, fuggire via a bordo dell’auto.

Le analisi delle immagini registrate dalla telecamere di sicurezza attive nella tabaccheria e in strada sono stati determinanti per l’identificazione di Felice, che è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) dove si trova recluso per altra causa.