Palermo, due pusher in manette

PALERMO – Blitz antidroga dei carabinieri di Palermo, arrestato per spaccio Antonino Bruno, 55enne. I militari dopo aver seguito l’uomo fino a un box di sua proprietà poco distante dall’abitazione, hanno iniziato le operazioni di perquisizione. All’interno di un barattolo di cacao in polvere, nascosto nel cestino dei rifiuti, i carabinieri hanno trovato 7 involucri termosaldati contenenti circa 50 grammi di cocaina pura e un bilancino di precisione.

In manette un altro pusher, il 24enne Domenico Pizzurro. Il ragazzo, oltre a essere stato fermato mentre cedeva una dose di droga, è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish, già confezionati in bustine di plastica da circa 10 dosi ognuna, e di oltre 40 grammi di cocaina, tra cui 18 dosi già suddivise e pronte per il commercio.