“Voglio la macchina”: cazzotti in faccia allo studente catanese, preso

Lo ferma in via Archimede, lo pesta e gli porta via l’auto: bloccato a fatica dai carabinieri in viale Nitta

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 23enne Salvatore Consoli per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri notte, assieme a un complice in fase di identificazione, a bordo di uno scooter in via Archimede ha sbarrato la strada a una Renault Modus, condotta da uno studente catanese di 19 anni.

Sceso dal motociclo ha aperto la portiera e ha intimato al giovane di scendere dall’auto. Al primo rifiuto lo ha preso a pugni in faccia, per poi afferrarlo, scaraventarlo fuori dall’abitacolo e rubargli la macchina, fuggendo via col complice.

Chiamato il 112, il giovane catanese è stato raggiunto dall’equipaggio di una “gazzella”: nel giro di poco tempo il rapinatore è stato intercettato e bloccato a bordo della macchina in viale Nitta, dopo una colluttazione e insulti.