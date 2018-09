Spranga, chitarra e macchina pirata: a Catania il vicino è un nemico

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta nella zona di Nuovalucello per l’esposto di una donna ultrasettantenne nei confronti di un vicino di casa che l’avrebbe minacciata anche con una spranga di ferro e tentato di investirla con l’auto, tutto perché infastidito dal fatto che l’anziana desse cibo ai gatti nello spazio condominiale. I poliziotti hanno indagato un ultrasessantenne pluripregiudicato.

Nella zona Borgo due donne hanno invece sporto denuncia per molestie da parte di un inquilino abitante al piano superiore. Motivo della disputa il fatto che, ormai da oltre un anno, l’uomo avrebbe disturbato ripetutamente con rumori sgraditi a tutte le ore del giorno e della notte.

Il suono di una chitarra elettrica è stato persino vantato dal persecutore sul suo profilo pubblicato su un noto social media, in tono di sfottò e disprezzo per il disturbo arrecato alle vicine; una delle due, studentessa, per tale motivo non riusciva più a studiare.

Secondo le due donne lo scopo del molestatore sarebbe stato quello di costringerle a lasciare l’immobile, al quale lui aspirava.