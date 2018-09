Botte alla compagna, poi sfida gli ‘sbirri’: ‘Non vi temo, ho fatto 7 anni di galera’

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni: convivente da circa quattro mesi con una donna di 50 anni, dopo essersi ubriacato l’ha picchiata davanti al figlio diciottenne, il quale, intervenuto in difesa della madre, è stato a sua volta preso a calci e pugni finché l’aggressore, appagato dalla sfuriata, non ha deciso di fumare una sigaretta in strada.

Madre e ragazzo lo hanno chiuso fuori, barricandosi in casa e chiedendo aiuto al 112, mentre il 41enne tentava in tutti i modi di sfondare la porta d’ingresso. Quando i militari sono arrivati è nata una colluttazione “condita” da svariate frasi minacciose. Su tutte “Io non ho paura di nessuno, sbirri! Mi sono fatto sette anni di galera”.

Madre e figlio hanno raccontato quattro mesi di inferno patiti per mano di un uomo quasi sempre in stato di ebbrezza, con vari pestaggi e minacce.