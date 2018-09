Stuprata nel parcheggio della discoteca, i carabinieri fermano “il turco”

Villagrazia di Carini: sotto l’effetto di alcol e droga viene trascinata in auto e violentata da più uomini. Arrestato trentenne con diversi precedenti

PALERMO – Accusato di aver violentato una donna nel parcheggio di una discoteca (la Mob Disco Theatre di Villagrazia di Carini), la notte tra il 18 e 19 novembre dello scorso anno, Khemais Lausgi, trentenne conosciuto come Gabriele Alì detto “il turco”, è stato arrestato dai carabinieri di Partinico.

Lausgi, nato a Palermo, era già finito in inchieste per spaccio di droga nel quartiere Zen di Palermo. La guardia di finanza gli ha sequestrato 600 mila euro – in diversi momenti – e nell’ottobre 2016 è stato ferito a coltellate tra i palazzi dello Zen.

Secondo i carabinieri la donna sotto l’effetto di alcool e droga è stata trascinata in auto, dove è stata violentata da più persone e poi abbandonata nel parcheggio. Soccorsa da alcuni giovani, ha chiesto di essere accompagnata a una festa nella vicina Balestrate, nel residence Valle Dorata, dove diceva di avere un appuntamento con un’amica.

Intorno alle 8 del mattino ha bussato e i partecipanti alla festa, che l’hanno vista scossa e con escoriazioni sul corpo, hanno chiamato i sanitari del 118 che l’hanno portata all’ospedale di Partinico.

I carabinieri hanno passato al setaccio le foto scattate da un fotografo durante la serata in discoteca. le immagini, il racconto della donna e l’analisi delle celle telefoniche hanno portato all’arresto di Lausgi. Il Ris di Roma ha eseguito analisi sugli indumenti intimi della donna. La comparazione tra i genotipi ricavati dalla campionatura biologica ha portato all’uomo che risiede in via Agesia di Siracusa, nel quartiere Zen di Palermo.