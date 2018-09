Troppo rumore col battipanni: evade e massacra il vicino di casa

Disturbato dalla pulizia dei tappeti un ventunenne di Giarre si fa giustizia con un guinzaglio per cani

GIARRE (CATANIA) – Disturbato dal rumore generato dal vicino, che stava pulendo dei tappeti con un battipanni, è evaso dai domiciliari e armato di un guinzaglio per cani ha rotto i vetri di una delle finestre della casa del confinante, vi si è introdotto e lo ha picchiato violentemente.

Dopo aver soddisfatto le sue pulsioni, il 22enne Leonardo Cavallaro ha lasciato il malcapitato a terra tornandosene tranquillamente nella sua abitazione. Dove lo ha trovato l’equipaggio di una “gazzella” dei carabinieri di Giarre, avvertiti da alcuni passanti che avevano sentito in strada le urla.

Il vicino ha riportato un “trauma cranico con ferita lacero contusa”. Cavallaro, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.