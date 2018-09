PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato un 28enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno sorpreso in piazza della Fratellanza mentre era intento a cedere droga. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 50 euro, tutti in banconote di piccolo taglio, mentre all’interno di una delle aiuole della piazza sono state trovate 56 dosi di marijuana.