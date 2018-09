Catania: irruzione in casa di un poliziotto, preso gambiano ricercato

In manette il 18enne che era riuscito a scappare dopo il tentato furto e la violenta colluttazione in piena notte in un appartamento di via Androne. Tradito dalle foto su Facebook. Salvini: “Via dall’Italia questi delinquenti”. IL VIDEO CHE INCASTRA IL MALVIVENTE – FOTO

CATANIA – La polizia di Catania ha rintracciato e arrestato il 18enne gambiano Bakary Samateh responsabile del tentativo di furto e dell’aggressione in casa dell’ispettore di polizia Nuccio Garofalo in un appartamento al primo piano di via Androne a Catania.

Ad annunciarlo per primo è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini che si congratula con le forze dell’ordine. “Complimenti alla Polizia di Stato che ieri sera ha beccato nei pressi della stazione il 18enne gambian o Bakary Samateh, clandestino e con precedenti per spaccio, arrestato per aver picchiato a sangue durante una rapina un commissario di Polizia insieme al coetaneo e connazionale Mohamed Gibren. Appena maggiorenni e già così belle personcine!. Vi informo che sono al lavoro per raggiungere accordi sui rimpatri (Mai realizzati da chi mi ha preceduto) con il Gambia e altri Paesi africani e asiatici. Via dall’Italia questi delinquenti! #dalleparoleaifatti”.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sbarcato a Catania nel dicembre del 2016 insieme al suo coetaneo, si era introdotto nell’abitazione del commissario di polizia arrampicandosi da una grondaia e approfittando di una porta finestra lasciata aperta per il caldo.

Il poliziotto, svegliato dai rumori, accortosi della presenza dei due e nel timore che potessero fare del male alla moglie e alla figlia che dormivano in casa, ha ingaggiato con loro una violenta colluttazione riportando diverse ferite da taglio, medicate con 80 punti di sutura, causate da una lametta brandita da uno dei due malviventi.

Per fuggire i due si sono lanciati dal balcone dal quale erano entrati, uno dei due ha riportato fratture multiple in seguito alla caduta che gli hanno impedito di proseguire la corsa. Il commissario a quel punto è sceso in strada riuscendo a bloccarlo. Il ragazzo arrestato è stato ricoverato nell’ospedale Garibaldi con la prognosi riservata. L’altro complice, invece, era riuscito a fuggire ed era ricercato almeno fino a ieri sera, quando le forze dell’ordine sono riusciti a prenderlo nei pressi della stazione mentre scendeva da un’auto.

Per le indagini è stato molto utile l’esame del profilo Facebook del primo ghanese arrestato. Era emersa una foto che lo ritraeva nella tarda serata del 29 agosto, poche ore prima della rapina, insieme a un giovane di colore, che era compatibile con le immagini riprese da un sistema di video-sorveglianza nelle vicinanze dell’abitazione del commissario.

Mohammed Gibren aveva il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore di Catania a ottobre 2017 su segnalazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania per motivi legati alla minore età e alla presenza di una grave patologia genetica. Nel 2017 era stato denunciato per minacce,violenza, percosse e lesioni personali ai danni di dipendenti della comunità per minorenni che lo ha ospitato e anche per spaccio di sostanze stupefacenti e per furto.

Twitter: @LucaCiliberti