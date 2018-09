Riaprono le scuole, più vigili in strada

CATANIA – Con l’inizio delle lezioni nelle scuole cittadine, in alcune già da lunedì 10 settembre, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto l’intensificazione dei controlli della polizia municipale sul traffico veicolare, particolarmente critico laddove coesistono scuole e uffici che registrano gli stessi orari di entrata e uscita, ma anche il controllo anti bullismo delle scuole.

“Dalle ore 7.30 alle 9 – ha spiegato Pogliese a conclusione di una riunione operativa con il comandate Stefano Sorbino, i commissari di polizia municipale Gaspare Morsellino, Nadia Mannino e con il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro – saranno presidiate le arterie d’ingresso alla città e dalle ore 12 alle 14 quelle in uscita. Ho chiesto che particolare attenzione venga dedicata al miglioramento della fluidità della circolazione veicolare nelle ore di punta, ma anche di reprimere le soste selvagge d’intralcio alla circolazione stradale. Sarà utilizzato tutto il personale disponibile della polizia Municipale, che come si sa è numericamente ridottissimo, sia appiedato che con mezzi di servizio a supporto degli operatori ordinariamente impegnati nei servizi di viabilità”.

Allo scopo di non intralciare il traffico veicolare, soprattutto in questi primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico, Pogliese ha anche disposto di rinviare i lavori di completamento del nuovo manto stradale in viale Mario Rapisardi e quelli su via Acicastello per l’allaccio del collettore fognario.

Previsto anche il servizio di vigilanza davanti a numerose scuole, con lo scopo non solo di regolamentare il traffico, ma anche al fine di evitare atti vandalici e fenomeni di bullismo.

Il comando della polizia municipale assicurerà, inoltre, secondo quanto ha comunicato attività di vigilanza nelle zone adiacenti ai seguenti istituti scolastici: I.C. Battisti di via Plebiscito 380; I.C. Caronda di via Acquicella 62; I.C. Italo Calvino con sedi in via Brindisi, via Ferro Fabiani e via Laurana; scuola media Dante Alighieri di via Cagliari 59; scuola media Carducci di via S.M. Mazzarello 35; istituto magistrale Lombardo Radice di via Imperia 21; Conv. Naz. Cutelli di via V. Emanuele 56; Liceo Artistico Emilio Greco di vico Buonafè 9; C.D. Coppola-De Sanctis di via Medaglie D’Oro 25; I.C. Martoglio/Biscari di via Salemi, 26; scuola Dusmet di viale Castagnola 13; scuola Petrarca di viale Benedetto Croce e via Gioviale; scuola Sante Giuffrida di viale Africa; istituto Vaccarini di via Vivante; scuola De Roberto di via Torresini; scuola Maiorana di via Beccaria; Istituto Tecnico Aeronautico “Ferrarin” di via Galermo; Scuola Fontanarossa; scuola Vittorino Da Feltre di viale Felice Fontana; scuola Cavour di via Carbone; istituto Pizzigoni di via Siena.