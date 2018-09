AGRIGENTO – A Canicattì (Ag), in una casa non abitata, i carabinieri hanno trovato una decina di sacchi con oltre due chili e mezzo di marijuana già essiccata. Indagini sono in corso per individuare chi l’ha nascosta. Solo pochi giorni fa i militari dell’Arma avevano scoperto una piantagione, con duecento piante di marijuana alte oltre due metri.