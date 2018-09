Tentato omicidio a Francofonte

Un 38enne è solo rimasto ferito da uno dei quattro colpi di pistola sparati da un uomo a volto scoperto. La vittima, colpita all’addome, è stata operata ed è in prognosi riservata

SIRACUSA – Tentativo di omicidio a Francofonte, nel Siracusano: un uomo, con volto scoperto, ha esploso quattro colpi di pistola contro un 38enne che si trovava vicino alla sua abitazione, in via E. Filiberto.

Nonostante la raffica di colpi, solo un proiettile ha centrato la vittima all’addome: trasportato d’urgenza nell’ospedale di Lentini, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e raccolto testimonianze.