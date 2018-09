Sigilli al chiosco di piazza Castello

ACI CASTELLO (CATANIA) – La Guardia Costiera di Catania ha messo i sigilli a un chiosco-bar, riconosciuto come centro della movida estiva catanese in piazza Castello ad Acicastello.

Il titolare è stato denunciato per l’abusiva occupazione di una consistente area di demanio marittimo. La struttura abusiva era stata realizzata dopo aver divelto una notevole porzione di ringhiera del lungomare di Acicastello.

Il titolare del chiosco-bar aveva inoltre occupato un ulteriore tratto di scogliera in cui era stato realizzato un deposito per il mantenimento delle provviste e posizionato un frigorifero per il mantenimento delle bibite.

Le indagini stanno verificando anche il danno ambientale in considerazione del fatto che la struttura risulta essere stata abusivamente ancorata alla scogliera attraverso un basamento di cemento che ha modificato l’orografia dei luoghi per realizzare l’immobile a picco sul mare.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se, sotto il profilo igienico-sanitario, sono presenti le autorizzazioni necessarie. Gli accertamenti riguarderanno anche la presenza degli scarichi, direttamente sulla costa da parte del gestore dell’immobile.

Risulterebbe inoltre da un primo accertamento tecnico che l’immobile ricade su un’area ad alto rischio di pericolosità dovuta al dissesto per fenomeni di crollo che interessa la falesia che delimita il lungomare Cristoforo Colombo a sud di piazza Castello.