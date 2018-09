Due giorni in vasca da bagno

CATANIA – Una signora di 84 anni, che vive sola a Gravina di Catania, è rimasta per due giorni nella vasca da bagno della sua abitazione dove era scivolata. L’hanno trovata oggi pomeriggio, in stato di semi incoscienza, i vigili urbani del Comune etneo intervenuti dopo la segnalazione di residenti della stessa strada che non la vedevano da giorni.

A forzare la porta d’ingresso sono stati i vigili del fuoco. “Abbiamo ricevuto una chiamata dai vicini della signora – ha dichiarato il comandante dei Vigili Urbani di Gravina di Catania, Michele Nicosia – che da diversi giorni non avevano notizie né della sua presenza all’interno dell’abitazione né di suoi spostamenti. La nostra autopattuglia di servizio è intervenuta informando contestualmente il magistrato di turno. Abbiamo trovato la signora in stato di semi incoscienza all’interno della vasca da bagno in cui era scivolata, ancora vestita, non riuscendo a rialzarsi. Non aveva telefoni vicino a sé e, secondo quanto ci ha riferito, è rimasta due giorni in quella posizione e non ha parenti in Sicilia. Adesso è stata trasferita in ospedale in ambulanza”.

“Ringrazio la nostra Polizia locale e i Vigili del fuoco per la prontezza d’intervento – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso informato dell’accaduto – ma soprattutto i concittadini che si sono preoccupati dell’assenza di notizie dalla loro anziana vicina”.