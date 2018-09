Catania, razziano tabaccheria: due arresti

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Giovanni Pasqualino Di Benedetto, 22 anni, e Lorenzo Rotondo Cocco, 18 anni, per rapina a una rivendita di tabacchi nel quartiere Borgo. Con loro altri due giovani che sono riusciti a scappare. I quattro, giunti a bordo di due differenti motorini, erano travisati con passamontagna e armati di pistola.

Sotto la minaccia di una pistola, hanno costretto il titolare a farsi consegnare l’incasso e, contestualmente, hanno sottratto diversi pacchetti di sigarette posizionati sugli espositori.

Giunti in zona, i poliziotti lungo la via Consolazione, in lontananza, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che trasportavano un vistoso sacco nero posizionato sulla pedana del mezzo. Dopo un inseguimento, sono riusciti a bloccarli in via Cesare Vivante.

Nel sacco sono stati trovati circa 140 pacchetti di sigarette di varie marche, per un valore stimato di circa 5.000 euro, svariati gratta e vinci e circa 500 euro prelevati dalla cassa.

Le altre pattuglie intervenute in ausilio, hanno trovato lungo la via di fuga il passamontagna con due fori praticati all’altezza degli occhi, un paio di guanti e una felpa di colore nero, utilizzati per l’irruzione all’interno della tabaccheria.