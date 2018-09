CALTAGIRONE (CATANIA) – Ieri la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone è intervenuta per la rimozione di calcinacci sul ponte della circonvallazione di viale Torre dei Genovesi in zona Altobasso. Il delicato intervento è stato necessario per garantire l’incolumità in corrispondenza di quel tratto stradale.