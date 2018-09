Ragusa, presi i pusher da spiaggia

RAGUSA – La polizia ha arrestato 5 spacciatori che operavano nelle spiagge di Punta Braccetto, Punta Secca e Scoglitti. Le misure di custodia cautelare in carcere sono state emesse a carico di Hamda Nao Grami, 27 anni, Fathi Jaquadi, 41 anni, entrambi tunisini, Firas Messaoudi, 32 anni, algerino, Sajmir Rapo, 32 anni, albanese e Alina Pisica, georgiana nata in Romania di 24 anni.

Tutti sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Quattro dei destinatari della misura cautelare erano recidivi, ovvero erano stati arrestati piu’ volte per spaccio di droga. La donna e’ stata posta ai domiciliari. L’operazione e’ stata battezza “droga da spiaggia” proprio perche’ gli spacciatori operavano in zona costiera e gli acquirenti erano tutti giovani assuntori che trascorrevano la loro estate lungo le coste iblee.

La scorsa estate numerosi villeggianti di Punta Braccetto e Punta Secca avevano segnalato la presenza di spacciatori che operavano alla luce del sole proprio mentre loro giocavano in spiaggia con i bambini. Avevano scelto quelle spiagge perché riuscivano a nascondere la droga negli anfratti della scogliera ed in caso di arrivo della Polizia fuggire via mare lungo la spiaggia. Avevano anche deturpato la spiaggia abbandonando dopo i bivacchi serali centinaia di bottiglie di birra in vetro. Il loro quartier generale era costituito da alcune grotte presenti nella scogliera di Punta Braccetto, rendendo il luogo orribile.

In diverse occasioni intervenivano gli uomini della Squadra Mobile in costume da bagno per confondersi tra i bagnanti, le Volanti e le moto d’acqua, così da non poter lasciare alcuna via d’uscita agli spacciatori. Il servizio di raccolta immondizia del Comune di Ragusa competente per territorio ripristinava le condizioni igieniche dei luoghi rimuovendo decine di sacchi di spazzatura.

Dopo alcuni arresti la droga in spiaggia scompariva ed i turisti e villeggianti potevano riacquistare la loro serenità. Uno degli arrestati veniva rimesso in libertà considerato che era stato trovato con piccole dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed imperterrito continuava a spacciare ma si spostava nelle vicine campagne di Santa Croce Camerina.