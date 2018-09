Livatino verso la canonizzazione

Agrigento. Concluso il processo diocesano per il giudice ucciso dalla mafia nel 1990. L’arcivescovo Montenegro: “Gli incartamenti saranno consegnati a Roma, perchè continui l’iter” VIDEO

AGRIGENTO – Sette anni di testimonianze 45 in tutto raccolte tra i genitori, i parenti, gli amici , semplici concittadini e persino uno dei killer del giudice Rosario Angelo Livatino, ucciso a 38 anni in un agguato mafioso la mattina del 21 settembre 1990, sulla statale che ogni mattina percorreva con la sua auto da Canicattì ad Agrigento.

E’ servito questo tempo, per giungere alla conclusione del processo diocesano di canonizzazione, come comunicato dalla curia agrigentina. E proprio oggi i particolari della cerimonia di chiusura sono stati illustrati nella sede dell’Arcivescovado di Agrigento in una conferenza stampa alla presenza dell’arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro

Adesso si attende la data del 3 ottobre per l’invio delle 4mila pagine di incartamenti a Roma, alla Congregazione delle cause dei santi, perché possano esprimere il proprio giudizio sulle virtù del giudice Livatino sulle quali si è anche soffermato il postulatore, per altro lontano parente del giudice, don Giuseppe Livatino.

Il suo interesse primario è stato quello di seguire la giustizia ed amministrarla alla luce del Vangelo”, ha detto il giudice delegato don Lillo Maria Argento che ha poi concluso: “Il processo è stata una fatica, ma una dolce fatica”.