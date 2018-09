Incendio a Paternò

Le fiamme si sono sviluppate al primo piano di un appartamento in via Cuneo. Morti i due cagnolini che erano all’interno, mentre è salva la padrona che era momentaneamente fuori

PATERNO’ (Catania) – Poco dopo le 12,00 di questa mattina la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, è intervenuta in via Cuneo, 9 a Paternò (CT) per un incendio sviluppatosi in un’abitazione al primo piano e propagatosi anche ad un locale di sgombero sul terrazzo.

L’incendio si è sviluppato in un stanza adibita a cucina alimentata con un bombola di GPL. Le dinamiche sono in corso di accertamento.

All’interno dell’abitazione si trovavano due cagnolini di proprietà dell’unica persona anziana che occupava l’appartamento e che non sono riusciti ad uscire per mettersi in salvo.

Il calore prodotto dall’incendio, anche a causa della notevole quantità di masserizie accumulate all’interno dell’abitazione, ha provocato dei danni strutturali al solaio e, per questo motivo, ne verrà dichiarata inagibile fino al ripristino delle originarie condizioni di stabilità.

Giunto sul posto anche personale vigile del fuoco dalla Sede Centrale di Catania con autobotti di rincalzo, autoscala e carro aria.

Intervenuti anche militari dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale e tecnici comunali per gli adempimenti di competenza.