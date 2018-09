PALERMO – Sei camper sono stati distrutti da un incendio divampato la notte scorsa nel camping Praia Mare a Campofelice di Roccella (Pa). Per i villeggianti è stata una notte di paura. Nella piazzola oltre ai grossi mezzi erano montate tende da campeggio e i bungalow. Sono intervenute sei squadre di pompieri da Cefalù e Termini Imerese. Le indagini sul rogo sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cefalù. Questa mattina è previsto un sopralluogo anche dei funzionari dei vigili del fuoco per accertare le cause che hanno innescate le fiamme.