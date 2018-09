Preso lo scippatore di vecchiette

Le vittime erano tutte donne ultrasettantenni dell’hinterland di Catania, in manette Angelo Sortino di 46 anni

CATANIA – I carabinieri hanno catturato a Catania un uomo di 46 anni, Angelo Sortino, ricercato dal gennaio scorso dopo essere evaso dai domiciliari che stava scontrando per una serie di scippi compiuti nell’estate del 2017 a bordo di scooter di grossa cilindrata solitamente rubati.

Le vittime erano state donne ultrasettantenni tra Pedara e Camporotondo Etneo. L’uomo è stato bloccato alle prime luci dell’alba in una abitazione di Via Belfiore, nel quartiere di San Cristoforo dai carabinieri della Compagnia di Acireale e della Stazione di Pedara, che hanno così eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania per i reati di furto con strappo, ricettazione e lesioni personali.