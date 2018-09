Il posteggiatore non gradisce la multa

CATANIA – L’estate sta finendo anche per i venditori abusivi: è quanto hanno accertato gli agenti del commissariato Librino che, col supporto della polizia municipale, hanno effettuato dei controlli contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione sul litorale Plaia di Catania, senza riscontrare alcuna violazione.

Chi non va mai in vacanza, invece, sono i posteggiatori abusivi che sono stati trovati numerosi in prossimità degli stabilimenti balneari: per loro sono scattate le multe, oltre a essere invitati ad abbandonare la zona.

Invito non raccolto da D.S.G., 38 anni, che, alla richiesta dei poliziotti ad allontanarsi dal posto dove fino a poco prima aveva svolto l’attività abusiva di guardamacchine, se n’è andato stizzito con la propria auto e, dopo avere percorso alcune decine di metri, ha lanciato dal finestrino il verbale di contravvenzione elevatogli, dopo averlo appallottolato.

Il gesto non è sfuggito agli agenti che lo hanno raggiunto e, dopo averlo fermato, gli hanno contestato il lancio di rifiuti dal finestrino dell’auto: una violazione che prevede una multa da 200 a 500 euro.

L’eccessivo nervosismo dell’uomo ha convinto i poliziotti a un controllo: il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato e, quindi, è stato denunciato per porto illegale d’arma.