Ladro nello studio di un commercialista

CATANIA – Ieri sera la Polizia di Catania ha arrestato il pluripregiudicato Filippo D’amico, 41 anni, per tentato furto aggravato. A seguito di segnalazione al 112, due volanti si sono recate in una via del centro dove il 41enne dopo essersi arrampicato in una grondaia, si era introdotto all’interno di uno studio di commercialisti posto al primo piano, passando per il balcone.

I poliziotti hanno notato già dalla strada lo studio con le luci accese all’interno. Si sono posizionati in maniera tale da precludere ogni possibile via di fuga, dislocandosi sul pianerottolo dello studio, sul lato strada e sul perimetro esterno del cortile interno dello stabile.

I poliziotti hanno richiesto anche l’ausilio dei vigili del fuoco e tramite un’autoscale sono riusciti ad accedere all’interno dello studio dal balcone. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato lo studio messo a soqquadro ma non vi era più traccia del ladro.

Durante l’ispezione, i poliziotti si sono accorti che la porta finestra del locale archivio, che dava accesso a un balcone che a sua volta si affaccia sul cortile interno, era aperta.

Nel cortile dove, dopo un accurato controllo, gli agenti hanno trovato l’uomo nascosto in un’auto dentro un garage. D’amico è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso ed è stato immediatamente bloccato e arrestato.