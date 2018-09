La finestra sul cortile

Conclusi i lavori della riunione dei capigruppo, propedeutici per fare partire l’attività del nuovo Consiglio comunale di Catania. “Tutte le espressioni politiche elette dei cittadini si sono confrontate con serietà ed equilibrio. Un ringraziamento mi sento di darlo ai componenti della maggioranza del sindaco Pogliese che ha consentito che in tutte le commissioni consiliari vi fosse la rappresentanza di tutti i gruppi politici di opposizione” spiega il presidente Giuseppe Castiglione.

Formalità di rito, incontri e confronto di vedute sugli aspetti procedurali della macchina amministrativa. “Si sta lavorando senza clamore, ma c’è la consapevolezza che quella appena iniziata potrà essere una nuova stagione politica gratificante anche per noi consiglieri comunali” commenta senza mezzi termini Sebastiano Anastasi, capogruppo di Grande Catania.

Da martedì della prossima settimana, dopo il parere delle municipalità sugli atti, il Consiglio potrà cominciare a deliberare, una delle priorità sarà l’adozione del nuovo regolamento dei lavori d’aula, sollecitato dal capo del gruppo Misto Andrea Barresi, visto che quello vigente è vecchio di parecchi anni. “Abbiamo chiesto anche un incontro in aula con il sindaco e con l’assessore al Bilancio per analizzare con loro la situazione relativa al debito di Bilancio e alla minaccia del dissesto, ma anche per valutare lo stato di salute e la gestione delle società partecipate che hanno avuto l’azzeramento dei Cda – sottolinea Barresi – Le voci si rincorrono e abbiamo notato che sulla salute delle finanze comunali ogni consigliere racconta ai cittadini di riferimento una versione parziale o distorta della situazione. Credo sia giusto fare chiarezza nel rispetto del nostro ruolo istituzionale”

Tra i corridoi del secondo piano di Palazzo degli Elefanti c’è una inusuale frenesia anche da parte dei dipendenti, perché in queste settimane si stanno redistribuendo le stanze per i gruppi politici presenti in aula. Al M5s, ad esempio, è stata assegnata la sede più grande, proprio accanto alle stanze della presidenza del Consiglio e con dei prestigiosi affacci su piazza Duomo.

Il dirimpettaio dei cinquestelle sarà Enzo Bianco che occuperà in solitudine la stanza n°76, per testare subito le regole di buon vicinato e di pacifica convivenza.

La conferenza dei capigruppo ha ritenuto opportuno “assegnare al consigliere comunale Vincenzo Bianco una stanza singola nella qualità di consigliere comunale candidato alla carica di sindaco tra quelli non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti” richiamando così la legge regionale del 2016. La richiesta è partita dal capogruppo della lista Con Bianco per Catania è ha trovato riscontro e sensibilità in tutte le forze politiche. “E’ un atto di indirizzo valido anche in futuro – spiega Castiglione – non è certo una reverenza al politico né un favore personale all’ex sindaco. E’ stato riconosciuto un ruolo al migliore degli sfidanti e vista anche l’attuale disponibilità di stanze, tutti i capigruppo hanno ritenuto opportuno dare seguito a questa singolare richiesta”.

Parafrasando il capolavoro cinematografico di Halfred Hitchcock, Bianco avrà dunque una stanza con due zone separate da una porta interna e con due finestre interne che si affacciano sul cortile dello storico palazzo di città.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti