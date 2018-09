Catania, il ministro Grillo chiede il commissariamento dell’Ordine dei medici

CATANIA – La nota 07963 inviata dal capo di gabinetto del ministero per la Salute è impietosa. Il ministro Giulia Grillo entra nella vicenda che interessa l’Ordine dei medici di Catania e nello specifico il suo presidente, Massimo Buscema, da mesi nell’occhio del ciclone per alcune azioni che hanno compromesso la regolare attività del consiglio, chiedendo formalmente all’Ordine nazionale di mettere in atto tutte le procedure per il commissariamento dell’ente provinciale etneo.

“Il Ministero è venuto a conoscenza attraverso gli organi di stampa del rinvio a giudizio del dottor Massimo Buscema” si legge nella circolare inviata al presidente nazionale Filippo Anelli e alla segreteria catanese, “da quanto appreso le accuse sono di abuso di ufficio diffamazione rifiuto e omissione di atti d’ufficio, per avere nella sua qualità di direttore del reparto di Diabetologia e malattie Endocrino-Metaboliche del Cannizzaro, offeso ed insultato un paziente affetto da una grave patologia che attendeva il suo turno nel predetto reparto arrivando persino a impedirgli la necessaria visita”.

Il ministro richiama i principi di correttezza professionale a tutela dei cittadini e scrive che “ferme restando le iniziative di competenza di codesta federazione sul piano disciplinare si ritiene, attesa la gravità delle accuse e i fatti sopra descritti, che ledono l’immagine e il decoro della professione medica, che il dottor Buscema non possa continuare a garantire l’affidabilità e la correttezza istituzionale richieste nello svolgimento del delicato incarico di Presidente di un Ordine professionale”.

Il dicastero per la Salute prende atto anche dell’immobilismo dell’ente, dal quale si sono già dimessi undici dei diciassette componenti. “La situazione di incertezza che continua a persistere ormai da diverso tempo per l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Catania aggravata ancora di più dagli ultimi eventi, rafforza la convinzione di di questo ministero che l’Ordine non sia ormai più in grado di assicurare il proprio regolare funzionamento amministrativo – conclude la comunicazione – Tenuto conto inoltre che tale situazione suscita un senso di profondo disagio tra i cittadini catanesi, che giustamente vedono nell’ordine professionale un organismo di tutela e di garanzia nei loro confronti, si ritiene che sussistano elementi per procedere all’attivazione della procedura di commissariamento dell’ente, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n.233 del 1946”.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti