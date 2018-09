Posteggiatore abusivo vicino a discoteca

ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Catania ha denunciato un sessantenne per occupazione e invasione della strada. In seguito a una segnalazione, in una frazione di Acireale gli agenti hanno notato un parcheggiatore abusivo che aveva interrotto il transito e occupato illegalmente buona parte della strada dopo aver chiuso con due transenne e occupato con altri oggetti (quali sedie e altro) un pezzo della strada, spazio antistante l’ingresso di una discoteca creando, tra l’altro, molti disagi.

L’uomo pretendeva una quota di circa 1 euro per l’accesso garantendo, in cambio, una vigilanza e custodia dei veicoli dalle ore 21 sino alla chiusura della discoteca intorno alle ore 5 del mattino. Nell’area adibita a parcheggio, pari a circa 4.000 metri quadrati, riusciva a fare parcheggiare circa 300 veicoli. Non si esclude, vista l’ampia area da sorvegliare, la presenza di collaboratori che al momento del controllo non sono stati individuati.

Il sessantenne è stato anche sanzionato con una multa di 1.000 euro ed è stato segnalato alla Guardia di finanza e all’Ufficio delle Entrate per ciò che riguarda l’evasione fiscale agendo totalmente in nero.