Miccichexit, Leontini è eurodeputato

L.Cil. Il caso . Il presidente dell’Ars è ufficialmente decaduto dall’incarico al Parlamento europeo dallo scorso 20 agosto, un mese prima era subentrato a Pogliese come primo dei non eletti. Via libera al politico ibleo. LE COMUNICAZIONI

Miccichexit. Effettuate le dovute verifiche ed esaminate le carte, il Parlamento europeo ha ricevuto mandato dagli uffici italiani di prendere atto della notifica di fine mandato di monsieur Giovanni Micciché, per gli amici Gianfranco, già dalla plenaria del prossimo 10 settembre, perché “attualmente ricopre un ruolo istituzionale incompatibile con quello di deputato europeo e, secondo le regole di procedure si stabilisce che il suo seggio è vacante dallo scorso 20 agosto”.

Bastano queste poche righe a mettere fine alla telenovela che ha interessato il presidente dell’Ars, diventato per un mese eurodeputato a sua insaputa, subentrando al posto vacante lasciato libero dallo scorso 14 luglio da Salvo Pogliese, nel frattempo eletto sindaco di Catania.

Secondo accordi interni a Forza Italia, Micciché avrebbe dovuto comunicare quasi in contemporanea alle dimissioni di Pogliese la sua rinuncia all’incarico per incompatibilità, favorendo, così, la nomina Innocenzo Leontini risultato alle europee del 2014 il secondo dei non eletti. E invece il coordinatore regionale di Forza Italia non avendo inviato alcuna comunicazione ufficiale a Bruxelles, di fatto, si è concesso 30 giorni di tempo per riflettere sul suo futuro.

Scoperta la distrazione e messo davanti al fatto compiuto a metà agosto, Micciché ha candidamente confessato, attraverso il suo staff, che “dopo i grandi sacrifici fatti nella campagna elettorale, quando da solo e senza alcun aiuto del partito ha ottenuto oltre 50mila voti” sarebbe stata sua intenzione “andare almeno un giorno a Strasburgo per comunicare di persona che avrebbe optato per restare al parlamento siciliano” spiegando “che eventuali somme percepite sarebbero poi state devolute in beneficenza”.

In realtà Micciché, oltre ad aver fatto perdere un mese di lavoro a Innocenzo Leontini, contestualmente nominato europarlamentare “con effetto dal 20 agosto”, si è fatto male i conti: non solo non andrà a Strasburgo, ma probabilmente non potrà neppure compiere il suo nobile gesto, perché non riceverà alcun emolumento relativo al mese di carica per il divieto di cumulo, ma non avendo accreditato assistenti parlamentari resteranno a zero anche i soldi dedicati allo staff del deputato e, verosimilmente, persino i 3.000 euro circa che il Parlamento europeo destina alle spese di segreteria, visto che in concomitanza con il mese di agosto non sarebbe stato previsto il costo dell’ufficio di rappresentanza.

La solerzia dell’Europa, però, tentenna sul sito del Europarlamento, perché tra i “deputati entranti/uscenti” figura ancora il nome di Giovanni Miccichè, per gli amici Gianfranco. Stavolta davvero a sua insaputa.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti