Campus a Noto per i ragazzi diabetici

L’Associazione Siracusa Diabetici (Asd) ha organizzato con il patrocinio dell’Asp di Siracusa un campus per ragazzi diabetici all’hotel Elios club di Noto dal 3 al 5 settembre. Il campus è rivolto a ragazzi da 14 a 17 anni con la finalità di favorire il confronto reciproco, migliorare le conoscenze e la gestione della malattia, aiutarli nella transizione, ossia nel passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto.

“Apprezzata l’utilità dell’iniziativa – sottolinea il direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu – abbiamo accolto senza indugio la proposta di patrocinio dell’Azienda mettendo a disposizione e a supporto, per tutto il periodo del campus, un diabetologo e un’infermiera dell’Azienda a tutela della salute dei ragazzi. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto voluto dall’Asp di Siracusa che prevede la presenza di un diabetologo del Centro di riferimento regionale del policlinico di Catania due volte al mese nell’ambulatorio di Diabetologia dell’ospedale Rizza di Siracusa al fine di garantire continuità terapeutica tra la pediatria e la diabetologia dell’adulto”.

Al campus parteciperanno la diabetologa pediatra del Policlinico di Catania, Tiziana Timpanaro, la diabetologa adulti dell’Asp di Siracusa, Vittoria Sesta, un’infermiera professionale dedicata alla diabetologia Franca Daidone, la biologa nutrizionista Luciana Piloti di Siracusa, la dietista del Policlinico di Catania Concetta Latina e la psicologa del Centro di riferimento della Diabetologia pediatrica di Catania, Anna Luisa Saggio.

L’Associazione Siracusa Diabetici, presieduta da Marilena Buzzurro, svolge a Siracusa volontariato per i soggetti affetti da tale patologia. I campus, nella gestione del diabete di tipo 1, sono fortemente raccomandati da tutte le società scientifiche diabetologiche (Sid-Amd) in quanto momenti di condivisione, di apprendimento e di confronto tra i ragazzi, alternando momenti di lavoro in aula con medici, dietisti e psicologi, a momenti di svago e sport.