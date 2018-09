Petali di rosa per il generale Dalla Chiesa

A Palermo le commemorazioni per il 36° anniversario dell’omicidio del prefetto per mano della mafia. Mattarella: “Condotta irreprensibile contro la criminalità”

PALERMO – Petali di rose sulla lapide che ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sul Cassaro Alto a Palermo. Con l’omaggio floreale dei bambini della città, si è conclusa la cerimonia di commemorazione del prefetto ucciso 36 anni fa in via Isidoro Carini, insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Una giornata speciale oggi a Palermo, che chiude le manifestazioni della terza edizione della ‘Festa dell’Onestà’, l’evento organizzato dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e da ‘Ballarò significa Palermo’, insieme con il Comune di Palermo, con il contributo della Confcommercio e dell’Aeroporto di Palermo, e con il coordinamento del comitato scientifico composto da Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi. Numerose le associazioni e i movimenti che hanno aderito alla manifestazione, che quest’anno ha raddoppiato.

Il gran finale stasera alla 21.30 presso la lapide dedicata al Generale dalla Chiesa a Villa Bonanno, di fronte la Legione dei Carabinieri di corso Vittorio Emanuele. Dopo il suono del silenzio, Nando Dalla Chiesa (accompagnato dagli studenti dell’Università itinerante) sarà protagonista di un dialogo con la giornalista Elvira Terranova sul messaggio lasciato dal Prefetto dei cento giorni di Palermo. Oltre 10 mila le presenze registrate in questa terza edizione della ‘Festa dell’Onestà’, che si conferma uno degli appuntamenti più importanti della programmazione annuale dell’Associazione ‘Cassaro Alto’.

IL CORDOGLIO. “Rendo commosso omaggio alla memoria del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo” afferma Sergio Mattarella in una nota. “Nella lotta alle organizzazioni terroristiche e mafiose, condotta con inflessibile vigore e nella consapevolezza del rischio estremo cui essa lo esponeva, il generale Dalla Chiesa ha dato esempio eccezionale di fedeltà ai valori della democrazia, di difesa della legalità e dello stato di diritto, sino al prezzo della vita”.

“Il suo impegno generoso e intelligente ha fatto sì che strumenti e metodi innovativi- prosegue il Capo dello Stato – rendessero più incisiva l’azione della Repubblica contro le più pericolose forme di criminalità. Vivo è il ricordo della carica di umanità e del rigore morale che hanno accompagnato l’azione di Carlo Alberto Dalla Chiesa nei diversi territori ed incarichi nei quali ha servito il Paese, anteponendo il bene comune ad ogni altro interesse. Dal sacrificio suo e delle altre vittime della barbara violenza mafiosa, che susciteranno sempre dolore e indignazione profondi, le istituzioni e la società traggono tutt’oggi energia e determinazione per riaffermare i valori della convivenza democratica, nell’assoluto ed irrinunciabile rifiuto della cultura della violenza, della prevaricazione e della sopraffazione, tipiche di ogni azione criminale. Nell’impegno di quanti agiscono quotidianamente a difesa della libertà, della giustizia e della civile convivenza, vive la memoria della loro testimonianza. Con questo spirito, rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo la solidale vicinanza mia e dell’intera comunità nazionale”, conclude.

“Il generale Dalla Chiesa e’ ancora oggi, a distanza di 36 anni dal feroce attentato nel quale perse la vita assieme alla giovane moglie e a un agente della scorta, uno dei simboli dell’Italia migliore. La sua determinazione, le sue straordinarie capacità investigative, la sua rigorosa onesta’, rappresentano un esempio da seguire per quanti con coraggio proseguono la lotta contro l’arroganza, la prepotenza e la violenza mafiosa. Il bisogno di legalità e la speranza degli italiani onesti crescono e si fortificano anche tenendo vivo il ricordo di uomini come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che, dalla lotta partigiana a quella contro terrorismo e mafia, fu sempre con generosità e competenza al servizio del suo Paese” afferma il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Sempre in prima linea nel suo impegno quotidiano, Dalla Chiesa – scrive in un messaggio il presidente della Camera, Roberto Fico – portò avanti un’azione rigorosa ed efficace di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. La sua morte fu un gravissimo colpo per lo Stato che non riuscì a proteggere uno dei suoi uomini migliori. Nella battaglia contro la mafia, Dalla Chiesa aveva ben chiara la fragilità di ampie zone del nostro Paese rispetto alla pervasiva capacità di infiltrazione e di condizionamento criminale. Non mancò di richiamare l’esigenza di sviluppare sistemi investigativi e repressivi innovativi e pose l’attenzione sulla necessità di coinvolgere tutta la società nell’attività di contrasto quotidiano alla criminalità organizzata”.