In garage deposito e laboratorio di droga

Spacciatore in manette a San Giovanni La Punta: sequestrati quattro chili fra marijuana e hashish

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 43enne Fabrizio Trovato di San Giovanni La Punta per detenzione e spaccio di droga.

Trovato aveva trasformato il garage di casa sua in un deposito-laboratorio per nascondere, trasformare e dosare la droga da piazzare al dettaglio. I militari hanno trovato 4,2 kg di marijuana, una decina di grammi di hashish, 4 bilance elettroniche di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga.