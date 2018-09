Fughe di gas? No, lavori dell’Asec

Decine di chiamate di soccorso in diverse zone di Catania, ma i vigili del fuoco rassicurano: “Nessun pericolo, utilizzata una sostanza che trae in inganno”

CATANIA – Da ieri sera i vigili del fuoco di Catania stanno ricevendo decine di chiamate di soccorso per fughe di gas in diverse zone della città (corso Italia, Picanello, San Berillo, San Giovanni Galermo).

“In realtà – come spiegano i vigili del fuoco in una nota -, si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato da Asec (la società che gestisce la distribuzione di gas nella rete cittadina) che ha utilizzato una sostanza che normalmente viene impiegata come odorizzante, al fine di rendere percepibili all’olfatto eventuali fughe di gas che, diversamente, sarebbe inodore”.

Così la diffusione nell’aria di questa sostanza odorizzante (in genere mercaptano) induce erroneamente l’idea che ci sia una reale fuga di gas. “Continueremo a espletare ogni richiesta di intervento in tal senso – spiegano i vigili del fuoco -, tuttavia, riteniamo opportuno segnalare la cosa per evitare il diffondersi di preoccupazioni infondate”.