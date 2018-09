Ecco il dono di Staglianò ai Ferragnez

NOTO (SIRACUSA) – If I sing a song” è il titolo di un rap, scritto e musicato dal vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, cantato dal giovane Francesco Latino, con l’arrangiamento del gruppo musicale “I falsi d’autore”.

Un rap sulla bellezza, che si colloca dentro il progetto pastorale della “Pop Theology” del vescovo Staglianò, con lo scopo di veicolare, attraverso il linguaggio della musica, valori universali quali l’amore, la solidarietà, la bellezza delle relazioni autentiche, il senso profondo della vita. Il rap è il “dono” del vescovo di Noto, agli sposi Fedez e Chiara Ferragni, che sabato scorso si sono sposati proprio nella città simbolo del Barocco siciliano. La canzone è tuttavia indirizzata a tutti, “credenti e non, per aprire un dialogo possibile sulla bontà della “humanitas” che il nostro mondo non deve smarrire” sottolinea il religioso. E chissà che lo stesso brano non possa essere replicato domenica 15 settembre a Palermo in occasione della visita siciliana di Papa Francesco.

“La mia PopTheology è una iniziativa di comunicazione con i giovani che segue gli indirizzi dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco – spiega il vescovo di Noto – Si tratta di sviscerare dalle canzonette dei cantanti (moltissime delle quali sono pezzi di alta Letteratura) quelle verità sull’uomo, sulla vita umana, sulla relazione sociale e sugli affetti, che maggiormente aiutano ad annunciare il Vangelo, cioè a interessare i giovani all’umanità belle e buona di Gesù, unico modello di vita che li può aiutare a non perdersi nelle banalità superficiali delle offerte effimere dell’ipermercato”.

“Col Rap sulla Bellezza per Fedez intendo pertanto rivolgermi ai milioni di ragazzi e giovani per dire loro di cercare la bellezza dove veramente si trova, nell’amore, nella fraternità, nella comunione, nella solidarietà, in Gesù, “parola della bellezza”. Cos’è? Un Vescovo che vuole evangelizzare, non lo può fare? Solo perché Fedez non è credente e magari in qualche sua canzone è stato blasfemo verso la nostra religione? È dove sarebbe allora la pratica della misericordia e la Chiesa del dialogo?” conclude monsignor Staglianò.