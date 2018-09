Libertylines cancellata corsa dell’aliscafo per Napoli, disagi per 170 passeggeri

PALERMO – La società Libertylines ha disdetto la corsa per Napoli che partendo da Favignana fa tappa a Trapani e Ustica. Sono 170 passeggeri che avevano prenotato il viaggio. La compagnia, dopo il blocco di due aliscafi per problemi tecnici e altri mezzi fermi per guasti, ha dirottato l’aliscafo nelle Eolie. Il sindaco di Ustica Salvatore Militello ha scritto una nota alla Libertylines, inviata anche all’assessorato regionale ai Trasporti, contestando la scelta dell’azienda.

Da Ustica sarebbero dovute partire 84 persone. “La cancellazione solo a 20 ore dalla partenza ha creato un grave danno d’immagine all’isola – scrive Militello -. L’ultimo ricordo che legherà i turisti a una stupenda vacanza trascorsa a Ustica sarà quella di un grave disagio”, e chiede la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare il tema dei collegamenti con le isole minori.